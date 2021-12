Capo d'Orlando, frana sulla strada di Marcaudo: il grido d'allarme dei residenti

Rischia di coinvolgere una intera contrada la protesta di alcuni residenti della borgata di Marcaudo, che da mesi, per raggiungere la propria abitazione, rischiano di finire con l’auto in un burrone che una frana ha creato sulla strada di collegamento. A farsi portavoce del disagio è Daniela Ciralli, che insieme al marito Franco Andaloro ha pubblicato sui social una lettera aperta al sindaco Franco Ingrillì.

«Caro sindaco, che fine fa il denaro che la nostra famiglia versa sotto forma di tasse e tariffe dal momento che i servizi relativi non sono esigibili? A marzo, noi, assieme ad altre due famiglie, una delle quali risiede stabilmente in contrada San Gregorio, abbiamo segnalato che la strada comunale che porta alle nostre abitazioni era dissestata, con il rischio conseguente di franare.

È una strada di per sé pericolosa, priva di guardrail, muretti di contenimento, sollevata per le radici degli alberi, piena di buche, mai oggetto di manutenzioni. Dopo la segnalazione il comune ha realizzato un intervento tampone destinato ad avere vita breve. Tant’è che oggi parte della strada è franata ed è i decisamente pericolosa e impercorribile». In effetti, la strada è sul punto di franare del tutto mettendo a grave rischio chi si dovesse trovare a percorrerla.

