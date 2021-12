Caos tamponi a Messina, attesa di oltre un’ora al Palarescifina

Chiudere l'anno in coda per un tampone, per oltre un'ora. Accade a Messina, dove ormai da qualche giorno il sistema dei test rapidi è andato in tilt sia al Gazometro che al PalaRescifina le due aree cittadine destinate allo screening dei residenti e di chi ha avuto contatti con positivi anche nell'ambito scolastico.

Dopo il caos natalizio non è stato risparmiato neanche il Capodanno, in attesa che sia attivata la terza area tamponi prevista sul viale Giostra nei pressi dell'ex Mandalari. Stamattina, infatti, il commissario dell'Ufficio per l'Emergenza covid Alberto Firenze ha effettuato un sopralluogo assieme all'assessore Dafne Musolino per accelerare i tempi.

Tempi che anche oggi sono lunghissimi per chi oggi deve effettuare il tampone e si trova incolonnato dietro decine di auto nella zona di San Filippo.

