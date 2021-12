Vaccini a Messina, domani l'hub della Fiera chiuderà alle 15

L’hub Fiera di Messina chiuderà domani (venerdì 31) nel pomeriggio per manutenzione della rete elettrica: rimarrà aperto solo di mattina dalle ore 8 e fino alle ore 15. Alle 15 quindi saranno chiusi i cancelli e smaltite le eventuali file di persone già all’interno della Fiera per garantire la somministrazione dei vaccini fino alle 16 effettive.

Il commissario per l’emergenza covid di Messina Alberto Firenze: “Vogliamo migliorare le condizioni del centro vaccinale e renderlo più sicuro per gli utenti quindi cogliamo l’occasione della pausa a cavallo col Capodanno per intervenire coi tecnici”.

L’attività riprenderà regolarmente domenica 1 gennaio dalle ore 16 fino alle ore 20 come da calendario delle Festività natalizie. Per quanto riguarda sempre giorno 1 gennaio gli altri hub vaccinali della provincia rispetteranno i seguenti orari: Brolo 16 - 20; Capo d'Orlando 14.30 - 20.30; Patti Concattedrale 9 - 12; Lipari centro congressi 9 - 12; Barcellona 9 - 12; ex Aias Taormina 9 - 12; Mistretta 9 - 12.

