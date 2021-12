Altre due morti a causa del Covid a Messina: un uomo di 74 anni di Mistretta, vaccinato, è deceduto ieri al Policlinico, mentre un 81enne è deceduto martedì 28 al Papardo.

In aumento i ricoveri, così suddivisi: 74 al Policlinico (13 in rianimazione), 34 al Papardo (7 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte e 17 a Barcellona.

