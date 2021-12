Sos tamponi a Messina, farmacie e laboratori a secco: salta l'ipotesi Torri Morandi

Dopo il boom di richieste che si è registrato durante il giorni a cavallo di Natale, in quasi tutte le farmacie di Messina adesso c'è penuria di tamponi "fai da te". Le poche decine arrivate sono andate letteralmente a ruba come confermano sia il presidente dell'Ordine dei Farmacisti Sergio Papisca che quello di FederFarma Giovanni Crimi. Proprio quest'ultimo conferma che dai dati in possesso è notevolmente aumentato il numero di positivi asintomatici in città, sfiorando in media il 15% di chi effettua un tampone in farmacia.

Quasi la stessa situazione nei laboratori di analisi, dove, i clienti da qualche giorno vengono messi in guardia sulla possibilità che prossimamente, potrebbero venire a mancare i test rapidi per scovare il covid e per ottenere il green pass.

Intanto continuano le lunghe code all'ex Gazometro, unico punto cittadino in cui è possibile effettuare i tamponi per la popolazione (quello al San Filippo è infatti riservato a contatti di contagi e comparto scuola) e sembra già completamente sfumata l'ipotesi di realizzare la terza area tamponi cittadina al parcheggio Torri Morandi di Torre Faro.

Novità, sul punto, potrebbero arrivare già nel pomeriggio dai vertici dell'Ufficio per l'Emergenza Covid di Messina che, intanto, invita i messinesi a non intasare le aree tamponi negli orari di punta della circolazione viaria e di recarsi a fare il test rapido solo se necessario.

© Riproduzione riservata