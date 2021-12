Traffico veicolare momentaneamente interrotto lungo un tratto della via Nazionale, nella frazione di Giammoro. Secondo una prima ricostruzione, una donna è stata investita da un'automobile in transito. Le sue condizioni sono sotto la lente dei sanitari, accorsi sul posto per i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Milazzo.

