Messina, la nuova Tari sarà più leggera: si va verso una diminuzione del 3%

Una volta tanto la Tari non lieviterà. Anzi si sgonfia, un po’. La coda del 2021 porta in dote una buona notizia per le tasche dei messinesi. In consiglio comunale, a gennaio (ma dopo il 10 vista la pausa natalizia) arriverà una proposta di delibera del tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che sarà più leggera di quella del 2020, l’ultima che è stata approvata.

Ricordando che l’ultima parola spetta proprio ai 32 consiglieri che, come è accaduto l’anno scorso ( in quel caso si profilava un aumento medio del 9%) possono anche bocciare l’intera impalcatura, si può dire che si profila una diminuzione di quasi il 3% della tariffa media della prossima Tari. Nella maggior parte dei casi si tratta di una prospettiva di riduzione di una decina di euro a famiglia, niente di epocale, ma comunque è un segnale in controtendenza dopo i piccoli ritocchi verso l’alto degli ultimi anni.

