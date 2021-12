Messina, buche in tangenziale. Decine di auto danneggiate e automobilisti inferociti

Moltissime segnalazioni arrivano dagli automobilisti che viaggiano in tangenziale per la foratura degli pneumatici dei loro mezzi. In particolar modo si concentrano nella zona dello svincolo di Giostra, in questi giorni particolarmente battuto per la chiusura dello svincolo di Boccetta. Una ventina di auto quelle che hanno dovuto cambiare la gomma e che si sono rivolte alla Polizia Stradale per i rilievi. A determinare le forature le pessime condizioni del manto stradale in quel tratto dove si notano diverse grosse buche che la pioggia di queste ore ha contribuito a rendere più profonde e spesso anche invisibili proprio perché coperte d'acqua.

© Riproduzione riservata