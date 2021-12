Rada San Francesco di Messina, gara al traguardo

Tecnicamente, è “in aggiudicazione” la doppia gara di affidamento della Rada San Francesco. Delle tre offerte pervenute all’Autorità di sistema portuale dello Stretto, due sono state ritenute vincitrici (salvo sorprese), anche se dall’ente di via Vittorio Emanuele non trapela nulla sui nomi. Bocche cucite, in attesa della predisposizione dei decreti da parte degli uffici, poi sottoposti all’attenzione del presidente dell’Authority Mario Mega. La commissione che deciderà il futuro della Rada San Francesco si è insediata lo scorso ottobre. In ballo c’è l’appalto per la gestione commerciale triennale degli approdi di via della Libertà, punto di riferimento per il traghettamento privato da e per Villa San Giovanni. In realtà, si tratta di un doppio bando, dal momento che l’intera area è stata divisa in due parti con altrettanti concessionari. Tre le società che hanno presentato le offerte per entrambe le gare: Caronte & Tourist spa, Diano spa e Comet. Ma ognuna potrà aggiudicarsi solo un lotto. Contestualmente alle offerte, Caronte & Tourist aveva presentato un doppio ricorso al Tar, chiedendo la sospensione del procedimento per quelli che vengono ritenuti vizi procedurali. Istanza poi ritirata. Si discuterà nel merito il prossimo 10 febbraio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata