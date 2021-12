Messina, la Corte dei Conti: "Criticità sul piano di riequilibrio del Comune"

Lo si potrebbe definire, in un certo senso, il decalogo della Corte dei Conti. Sono dieci i punti rispetto ai quali la Sezione di controllo chiede nuovi chiarimenti a Palazzo Zanca sul piano di riequilibrio e, in generale, sulle azioni che l’Amministrazione sta portando avanti per il risanamento dei conti del Comune.

Le prime risposte date a luglio, dopo l’ordinanza istruttoria di fine maggio, non sono bastate. Anzi, in alcuni casi sono state ritenute insufficienti, quando non lacunose, dai magistrati contabili di Palermo, i quali, una decina di giorni fa, con un nuovo provvedimento, hanno ribadito che «l’esame fin qui condotto ha posto in evidenza la presenza di numerose criticità e perplessità».

I dieci punti

Il primo è relativo «alle difficoltà nelle riscossioni, il cui miglioramento, se si intende perseguire un effettivo riequilibrio finanziario, dovrà necessariamente riguardare la totalità delle entrate proprie e non solo lo specifico segmento del contrasto all’evasione valorizzato nel piano». Secondo: «La scarsa attendibilità delle relative previsioni», rispetto «all’andamento rilevato». In altri termini, la situazione attuale rende “azzardate” le previsioni inserite nel piano per i prossimi anni. La Corte, inoltre, solleva «dubbi sulla congruità della parte accantonata del risultato di amministrazione» e «perplessità in merito alla parte vincolata». Altro punto: viene definito «insoddisfacente il quadro informativo riguardante gli organismi partecipati e l’eventuale presenza di oneri latenti dalle stesse derivanti». Quindi viene evidenziata «l’esigenza di chiarire gli aspetti contrastanti e lacunosi dell’evoluzione dei debiti fuori bilancio e della congruità degli accantonamenti finalizzati a fronteggiare le passività potenziali eventualmente derivanti dal contenzioso in atto».

© Riproduzione riservata