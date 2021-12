Messina, anziano non vaccinato muore di Covid: aperta un’inchiesta

È morto la notte di Natale l’84enne Giovanni Bonasera, mentre tutti festeggiavano. Non era vaccinato ed aveva contratto il Covid mentre si trovava ospite del pensionato “Il Girasole” di via XXIV Maggio. E sulla sua triste vicenda dopo la denuncia presentata dai parenti con il legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Mannuccia, adesso la Procura ha aperto un’inchiesta. Proprio oggi il sostituto procuratore Alessandro Liprino, il magistrato che sta seguendo il caso, ha convocato le parti nel suo ufficio per affidare un incarico peritale al medico legale Giovanni Andò, a quanto pare un esame esterno, per comprendere se ci sono responsabilità penali nell’evolversi della situazione da quando ha contratto il virus. Allo stato l’inchiesta con l’ipotesi di reato d’omicidio colposo è contro ignoti.

