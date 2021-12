La via Crocefisso diventa... un calvario. Lunghe code per chi arriva a Taormina

L’indisponibilità della via Garipoli, chiusa dal 25 novembre scorso per una frana, mette a nudo i problemi attuali della viabilità a Taormina. Dopo alcune settimane di scarso flusso in entrata in città per il periodo di bassa stagione, nelle festività di Natale diversi avventori e famiglie, provenienti da altri comuni della zona, hanno raggiunto Taormina per una passeggiata o per fare shopping o magari pranzare o cenare nella località turistica. Così ciò che non si è verificato da un mese a questa parte, si è invece visto adesso, con lunghe code sulla via Crocefisso, al momento unica arteria rimasta disponibile insieme alla via Pirandello per muoversi in entrata o uscita a Taormina. Molti utenti preferiscono la via Crocefisso alla via Pirandello ed è accaduto che la strada provinciale è rimasta scorrevole, mentre la via Crocefisso è stata presa d’assalto e lungo i tornanti di questa arteria parecchie persone sono rimaste incolonnate, in coda anche per 30 minuti, prima di poter arrivare a destinazione. Lo scenario rischia di ripetersi nel periodo di Capodanno e poi per l’Epifania. Dopo le festività si avrà la fase di bassa stagione per eccellenza, che si protrarrà sino a Pasqua con pochi turisti, ma è altrettanto vero che almeno nei fine settimane un po’ di movimento rimarrà sempre e il timore è che la chiusura della via Garipoli possa portare altri disagi, anche tenendo conto che al momento nessuno sa quando potranno scattare i lavori per mettere in sicurezza il costone e quando, dunque, sarà riaperta la strada.

