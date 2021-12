Restyling del teatro Trifiletti a Milazzo: in dirittura d'arrivo l'appalto

Il teatro Trifiletti finalmente potrà avviarsi concretamente l’appalto. La progettazione esecutiva per il restyling dell’immobile ha infatti conseguito tutti i pareri necessari (Soprintendenza BB.CC.AA., Vigili del Fuoco, Asp, ecc) per la definitiva approvazione tecnica e amministrativa.

L’importo complessivo immediatamente cantierabile è di 210.347,41 euro, finalizzato ad ottimizzare la fruibilità della struttura, la comodità e lo stato di benessere degli spettatori attraverso l’efficientamento energetico con conseguente diminuzione dei costi di gestione e miglioramento acustico degli impianti.

“Tra le voci del finanziamento ottenuto mancava proprio la progettazione impiantistica – afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo -. Previa interlocuzione con la Regione siamo riusciti a fissare dei tempi per questo adempimento e adesso che abbiamo ottenuto l’ok al progetto occorre appaltare i lavori a stretto giro, comunque entro fine mese, per poi avviarli e completarli entro 60 giorni”.

L’assessore ha spiegato che sarà realizzato anche un nuovo impianto di climatizzazione (caldo/freddo) di ultima generazione, stante la vetustà di quello esistente, oltre alla installazione di un impianto fotovoltaico di 12,75 KWp con sistema di autoproduzione di energia anche per le ore serali. Si provvederà anche al relamping dell’illuminazione interna con lampade a LED e all’esecuzione di interventi per eliminare le annose infiltrazioni diffuse di acque meteoriche.

E proprio in questi giorni i consiglieri comunali Massimo Bagli e Fabiana Bambaci del gruppo “Innamorati della mia Città” hanno presentato una mozione con la quale impegnano l’Amministrazione ad intitolare la Sala Foyer del teatro Trifiletti “all’indimenticato artista Ennio Morricone con relativa apposizione di targa commemorativa, in omaggio al suo genio ed alla sua arte immortale che meritano di essere onorati e ricordati degnamente”.

“Appare doveroso – concludono – riconoscergli un tributo, proprio laddove vi è all’interno della città l’espressione più alta del senso artistico”.

