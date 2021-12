Messina, mercati pronti alla rivoluzione. Spazi provvisori a Villa Dante per il Vascone

È’ una vera e propria rivoluzione quella che aspetta i mercati cittadini, praticamente tutti. Lavori sono in previsione sia al Vascone che a Sant’Orsola, per fortuna non in contemporanea, e per questo ci saranno degli spostamenti di sede che cambieranno che le abitudini dei cittadini e il lavoro di quasi 200 operatori.

I primi lavori a cominciare saranno quelli che riguardano il Vascone. Il più frequentato dei mercati cittadini. Non si tratta di una ricostruzione integrale, ma di un importante restyling che però costringerà 106 commercianti a lasciare i loro box e a trasferirsi in una sede provvisoria. Dopo una riunione con gli stessi operatori, gli assessori Mondello e Musolino hanno trovato la quadra non lontano dal Vascone. Gli esercenti che si occupano di frutta e verdura, andranno a Piazza Dante Alighieri, per i più, si tratta della strada che costeggia Villa Dante sul lato mare. La carreggiata in quel tratto è doppia e i 70 operatori ortofrutticoli occuperanno la metà più vicina al parco, quella non utilizzata dalle auto.

