Messina, il grido di allarme di una giovane: "Miei nonni positivi e abbandonati a loro stessi da 8 giorni"

Sistema in difficoltà. E in questi mesi di Covid, con il boom dei contagi nelle ultime settimane, la situazione si è aggravata con lacune palesi. Una testimonianza arriva da una giovane che ci ha scritto per raccontare la vicenda dei nonni: "Salve, i miei nonni di rispettivamente 88 e 78 anni giorno 19 dicembre sono risultati positivi al SARS 2 Covid 19. Premetto che mia nonna è affetta da Alzheimer e da tempo ormai deambula con estrema difficoltà. Mio nonno, contrariamente a mia nonna, è sintomatico e per questo non riesce a prendersi cura di lei. Mio nonno tra un affanno e un altro nel lavare mia nonna è caduto insieme a lei motivo per cui dopo ben 45 minuti è arrivata l’ambulanza. In questa settimana abbiamo cercato di metterci in contatto con più persone per trovare una figura o un’equipe che potessero prestare assistenza a mia nonna. Purtroppo i tentativi sono falliti perché qui a Messina non c’è nessun servizio che aiuti anziani affetti da Covid".

"L’unica associazione che ha potuto prestare servizio ai miei nonni è stata l’ADI integrato per cateterizzare mia nonna - continua la giovane - ma il loro aiuto risulta comunque insufficiente in quanto l’operatore sanitario si reca da loro solo una volta a settimana ed esclusivamente per il cambio della busta di urine. Mia nonna è stata allettata poiché mio nonno non è in grado di darle la giusta assistenza in questo momento e adesso corre il rischio che si formino piaghe. Abbiamo pensato per disperazione al suo ricovero in ospedale, non tanto per la sintomatologia Covid visto che asintomatica, ma per la mancata assistenza. Ci è stato detto dal personale ospedaliero che sarebbe venuta un’ambulanza a prenderla ma senza medici o infermieri e che una volta visitata, in assenza di problematiche legate al Covid, l’avrebbero dimessa, ma l’ambulanza non l’avrebbe neppure riportata a casa. I miei nonni sono abbandonati a loro stessi da ben 8 giorni e abbiamo ricevuto da tutti solo scrollate di spalle. Chiediamo di attenzionare questo fatto che purtroppo non è isolato. Sperando che con questa denuncia qualcuno possa aiutare sia loro che tutti quegli anziani che si trovano nella medesima situazione".

*lettera firmata

