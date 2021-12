Messina, addio alla dolce Briossina la “maga” delle grandi bolle

Con le sue bolle magiche di vita e buon umore incantava sempre tutti. Eccola Briossina, col suo immancabile cappello rosso, le trecce e il naso da clown, che ci ha lasciati a soli 57 anni. Si chiamava Janita Ansaldo Patti, era cofondatrice col marito Andrea dell’associazione di impegno sociale “Circobaleno”. Da decenni era sempre presente in tutte le principali piazze della città con le sue bolle magiche, ha regalato sorrisi a intere generazioni di bambini. Clown per passione, era una insegnante di sostegno per professione, si è occupata per tutta la vita di bambini diversamente abili. Era amatissima dai suoi allievi.

© Riproduzione riservata