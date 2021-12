I DATI

Covid a Messina, morte due anziane: i ricoveri superano quota 100

Si alza il totale di ricoveri in provincia di Messina e raggiunge quota 109 pazienti. Nel dettaglio: Policlinico 63 (di cui 10 in Rianimazione); Papardo 30 (5 in Rianimazione);Barcellona 8; Irccs Piemonte 8.