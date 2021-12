Coronavirus a Milazzo, si avvicina a 300 il numero dei positivi

Si avvicina a 300 il numero dei positivi al Covid a Milazzo. Il dato di oggi registra infatti rispetto alla vigilia di Natale, un incremento di ben 38 persone e così il numero dei contagiati passa da 249 a 287. La città continua ad essere classificata in “zona arancione” con tutte le prescrizioni che sono previste dalla normativa, ma il virus si sta diffondendo in maniera rapidissima soprattutto tra i bambini. Continuano a registrarsi criticità nella comunicazione dell’esito dei tamponi molecolari eseguiti presso le postazioni dell’Usca, in quanto le richieste sono in continuo aumento.

Quotidiani gli appelli del sindaco Pippo Midili al distanziamento e al mantenimento della mascherina obbligatoria, oltre alla vaccinazione, ma la situazione resta di altissima attenzione.

File interminabili al porto dove l'Usca esegue dei tamponi rapidi, ma anche nell'area del Palasport dove si recano coloro che sono risultati positivi al tampone rapido per sottoporsi, secondo protocollo al molecolare. Lunghissima anche l'attesa al Parco Corolla per ricevere la vaccinazione.

