Messina, stop agli eventi pubblici. Non solo all'aperto, anche in chiese e teatri

"In data 24/12/2021 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 221 della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, che prevede, tra l’altro, la sospensione di tutti gli eventi pubblici a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana. Pertanto, l’Amministrazione Comunale di Messina, nel rispetto e in accordo con quanto stabilito dal Governo Nazionale, ritiene di sospendere e annullare tutti gli eventi previsti nel Programma “Messina, il Natale della Rinascita”. Con questo comunicato l'Amministrazione comunale ha deciso di dire stop.

Niente più eventi: né in piazza né al chiuso.

Un concetto spiegato meglio dall'assessore comunale alla Cultura, Enzo Caruso in un lungo post: "È vero, siamo tutti rimasti con l’amaro in bocca. Quanto disposto dal Governo, forse troppo tardivo rispetto a quanto già messo in moto da mesi, è stata una brusca frenata a corsa iniziata: annullamento delle prenotazioni per viaggi, alberghi e ristoranti. Stop ai concerti grossi, ma anche a quelli in Chiese e Teatri. Abbiamo preferito la prudenza e non fare particolarità; in ogni caso, abbiamo scelto di non forzare la mano su un clima che non è più lo stesso, condizionato dalla paura, dalla necessità di tutelare se stessi e gli altri. Una decisione presa non certamente “a cuor leggero”, consapevoli delle enormi energie spese nella logistica e nell’organizzazione di ogni singolo evento. Ma di una cosa siamo certi: il Processo di Rinascita per la Nostra Messina è iniziato e non si potrà più interrompere.

Questo Natale, voluto fortemente dall’Amministrazione De Luca in stretta sintonia e co-organizzazione con le forze vive della Città (Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Albergatori, Ristoratori, Musicisti) è stato un TEST, una “PROVA DI LANCIO” mediante la quale è stato accertato che “NON ESISTE L’IMPOSSIBILE”, che insieme possiamo farcela e che siamo sulla strada giusta per dare ai messinesi la consapevolezza dell’enorme potenziale della nostra Messina per diventare “Bella, Protagonista e Produttiva”.