Coronavirus a Messina, cinque i decessi. 105 i pazienti ricoverati

La corsa del virus non si ferma neanche a Natale. E Messina registra altri cinque morti, quattro al Policlinico ed uno al Papardo.

Questo il quadro dei decessi nel dettaglio:

- Al Policlinico, 1 uomo di Messina, 74 anni (deceduto il 25/12)

- Al Policlinico, 1 uomo di Messina, 92 anni (deceduto il 26/12)

- Al Policlinico, 1 uomo di Merì, 79 anni (deceduto il 25/12)

- Al Policlinico, 1 donna di Itala, 74 anni (deceduta il 25/12)

- Al Papardo, 1 donna di 81 anni (deceduta il 25/12)

Per quanto riguarda i decessi del Policlinico, solo il 92enne risultava vaccinato. Gli altri tre non vaccinati.

Per ciò che concerne i ricoveri, sono 58 al Policlinico (di cui 11 in terapia intensiva), 31 al Papardo (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Barcellona e altri 8 all'Irccs Piemonte per un totale di 105 pazienti ricoverati.

