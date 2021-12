Tindari, il “Palazzo dei Dioscuri” tornerà presto a nuova vita

Il consiglio di amministrazione del Consorzio Tindari Nebrodi ha approvato il progetto definitivo per gli interventi di recupero, restauro e messa in sicurezza del Palazzo dei Dioscuri di Locanda, a Tindari. L'importo complessivo è di 99.996,77 euro. L'Ente intende partecipare ad un bando mirato per il sostegno della tutela e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.

La struttura, negli anni, non ha avuto particolare fortuna. Realizzata grazie ad un finanziamento della Regione siciliana per un importo di 1.808.000 euro, si estende su un'area di oltre 10.000 metri quadrati di cui circa 500 al coperto, ed è composto da due piani. Doveva avere la funzione di centro informativo per i turisti e prevedeva, al suo interno, una zona riservata all'esposizione di prodotti tipici locali che avrebbe dovuto rappresentare una vetrina per i comuni che fanno parte del consorzio “Tindari-Nebrodi”. Nel 2013, dopo l'iniziale fallimentare tentativo di rendere funzionale il palazzo, fu avviata una nuova strada per sfruttare le potenzialità dell'immobile situato proprio nelle adiacenze del principale parcheggio di Locanda a servizio dei turisti che visitano l'area archeologica e dei pellegrini che si recano a rendere omaggio alla Madonna Nera. Questo iter aveva portato ad un nuovo affidamento a privati, nel 2016, ma anche in questa occasione non si sono avuti i risultati sperati e la struttura è rimasta ferma. Nel 2019 ancora un tentativo, che non ha portato a nulla. Il Consorzio, per una serie di motivazioni, ha avviato procedure per rientrare in possesso dell'immobile. Da poche settimane il Palazzo dei Dioscuri è peraltro ritornato nella disponibilità del Consorzio.

