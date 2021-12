Raffineria, ora Milazzo e S. Filippo diffidano il Ministero

Alla vigilia di Natale arriva l’annunciata presa di posizione dei sindaci sulla questione del rilascio dell’Aia della Raffineria. Nella giornata di ieri i sindaci di Milazzo Pippo Midili e di San Filippo del Mela, Giovanni Pino, hanno firmato congiuntamente il documento poi inviato al ministero della Transizione ecologica nella quale sostanzialmente ribadiscono il dissenso e le contestazioni, già formalmente espresse nel corso della Conferenza dei servizi del 13 dicembre scorso. Due gli aspetti posti in evidenza: la rimodulazione delle due prescrizioni n. 19 e n. 42 avanzate dal Comitato tecnico scientifico riguardanti l’ormai famoso camino (E10) dove avviene il recupero di zolfo e poi la questione legata alle prescrizioni sanitarie.

Sul primo punto i due amministratori locali evidenziano che «quelle prescrizioni, alla luce delle spiegazioni fornite al tavolo della conferenza dei servizi dello scorso 13 dicembre, debbano essere rimodulate come ritenuto dalla maggior parte dei presenti e come da loro richiesto espressamente con emendamento predisposto e presentato e accolto favorevolmente dallo stesso Cts ma non dal rappresentante unico delle autorità statali».

