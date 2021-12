Messina, i vigili urbani adesso possono andare in ferie. M5S chiede nuovo comandante

Un effetto immediato delle disposizioni emanate dal nuovo decreto legge anti-Covid è anche il provvedimento assunto dall'assessora con delega alla Polizia municipale Dafne Musolino la quale, in serata, ha reso noto che «è venuta meno la necessità di sospensione delle ferie al personale del Corpo dei vigili urbani, nel periodo dall'8 dicembre 2021 sino al 7 gennaio 2022, disposizione adottata al fine di garantire la loro attività per lo svolgimento degli eventi del cartellone “Il Natale della RiNascita”, promossi dall'Amministrazione comunale per le festività natalizie e di fine anno, nell'ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”. Pertanto, l'Amministrazione comunale ha già formulato un atto di indirizzo al dirigente al ramo, per la revoca della suddetta disposizione con effetto immediato, ferma restando la necessità di garantire i servizi programmati».

E se questo provvedimento dovrebbe in qualche modo riportare il sereno all'interno del Corpo (anche se vi sono altri nodi considerati irrisolti nella vertenza aperta dalle organizzazioni sindacali), i temi della Polizia municipale tengono, comunque, banco. E il M5S chiede che al più presto venga nominato il nuovo comandante: «Avviare urgentemente tutte le procedure necessarie alla nomina del comandante della Polizia municipale, affinché possa svolgere i compiti e le funzioni che gli vengono attribuiti dalla legge e dal regolamento». È la richiesta avanzata in un atto di indirizzo al sindaco Cateno De Luca e alla sua Giunta, adottata con voto unanime dalla VIII Commissione consiliare, su proposta della capogruppo del M5s Cristina Cannistrà.

