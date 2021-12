Messina, l'ex portiere Mimmo Cecere torna in libertà. Per lui divieto di dimora

Ritorna ad essere un uomo libero l’ex portiere del Messina Mimmo Cecere. Negli ultimi mesi, sostituita la misura della custodia in carcere con il trasferimento in comunità, gli sono state contestate condotte tali da guadagnarsi di nuovo la detenzione. Il suo difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro, ha presentato ricorso, e adesso la giudice Simona Monforte ha accolto l’istanza e disposto la scarcerazione dell’ex numero uno giallorosso.

A Cecere si contestano un presunto caso di stalking e due evasioni dai domiciliari. È rimasto coinvolto in un procedimento per comportamenti persecutori e ha subito un divieto di avvicinamento alla vittima. Però, dopo una serie di violazioni, è stato sottoposto ai domiciliari nell’abitazione di un conoscente. Durante un controllo di polizia, è stato rintracciato in un locale mentre consumava una bevanda. Da qui una prima segnalazione alla magistratura e un primo giudizio direttissimo per evasione, con la conferma dei domiciliari. Violazione a cui ne è seguita un’altra: gli agenti non lo hanno trovato nell’abitazione dove avrebbe dovuto ottemperare alle prescrizioni, ma lo hanno visto tornare sudato, perché era andato a correre. Contestata, così, una seconda evasione. Poi, il carcere, la comunità, di nuovo la reclusione e ora la scarcerazione. Dovrà però rispettare il divieto di dimora nel comune di Messina.

