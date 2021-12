Focolaio Covid in una scuola di Caronia: 11 positivi

Sono al momento 11 i positivi su una classe di 22 bambini delle medie di Caronia. La segnalazione sarebbe partita da una di loro che, dopo aver accusato febbre alta, sarebbe ricorsa al tampone che ne ha riscontrato la positività. Da lì si è messa in moto la macchina del tracciamento dell'Usca di Mistretta (la scuola appartiene infatti all'Istituto comprensivo di S. Stefano di Camastra), che si è attivata per procedere coi tamponi molecolari per verificare le positività già riscontrate coi test rapidi.

Sospese intanto tutte le attività natalizie del Comune, che avrebbero coinvolto soprattutto i ragazzi. E convocate tutte le famiglie (molti dei bambini coinvolti, peraltro, hanno fratelli e sorelle che frequentano altre classi e altre scuole) già poste in quarantena, nell'attesa di ulteriori conferme e di tracciare le eventuali catene di trasmissione.

