Un decesso al Policlinico a causa del Covid: si tratta di una donna di 88 anni di Montalbano Elicona che, vaccinata, è deceduta ieri.

In aumento, invece, i ricoveri, ora 109 in totale e così suddivisi: 63 al Policlinico (13 in rianimazione), 31 al Papardo (7 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte e 7 a Barcellona.

