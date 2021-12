Emissioni gas a Vulcano, cittadini fuori dalle abitazioni fino a venerdì

Prorogata sino a venerdì l’ordinanza del sindaco Marco Giorgianni che dispone l’allontanamento notturno dei cittadini di Vulcano, che risiedono nell’area del porto, per via del potenziale pericolo costituito dall’emissione di gas dovuta all’attività vulcanica in corso.

La proroga per consentire l’effettuazione, all’interno di 10 abitazioni, individuate a campione, delle rilevazioni per quanto concerne l’emissione al suolo di anidride carbonica. Per raggiungere l’obiettivo sono state installate delle specifiche apparecchiature. Intanto a margine del bollettino settimanale emesso dall’INGV viene evidenziato come “I gas vulcanici continuano a rappresentare un pericolo per la popolazione residente nell’abitato di Vulcano Porto”.

© Riproduzione riservata