Messina, lo spaccio continuo in via Seminario a Giostra: ecco i 51 davanti al giudice

Sono ben 51 gli imputati che dovranno comparire il prossimo 13 gennaio davanti al gup Fabio Pagana per la maxi udienza preliminare per l’operazione “Market place”, ovvero lo spaccio nel grande palazzo popolare di via Seminario Estivo, a Giostra, interrotto dalla polizia nel maggio di quest’anno con l’operazione “Market place”. Il frenetico mercato della cocaina e delle altre sostanze, si svolgeva nei pianerottoli dei condomini che erano continuamente frequentati da pusher e tossicodipendenti. Al centro le due “cellule” riconducibili alle famiglie e ai sodali di Angelo Arrigo e Antonio Bonanno, in guerra tra loro per la spartizione del territorio.

Ecco i nomi dei 51 imputati: Paolo Arrigo, Antonio Bonanno, Gaetano Barbera, Vincenzo Barbera, Angelo Arrigo, Vittorio Stracuzzi, Pasquale “Lino” Rossano, Stello Rossano, Marco Talamo, Girolamo Stracuzzi, Beatrice Rossano, Maria Barbera, Giuseppa Brigandì, Giuseppe Bonanno, Federico Russo, Joachim Maxximilian Attardi, Alessandro Bombaci, Carmelino Ingemi, Massimo Ingemi, Santo Giannino, Marco Trimboli, Gianluca Siavash, Antonino Stracuzzi, Concetta Assenzio, Alessia Stracuzzi, Antonio Ardizzone, Veronica Vinci, Filippo Cannavò, Luigi Vinci, Carlo Pimpo, Edoardo Puglisi, Antonino Arrigo, Ramona Assensio, Alessandro Ragonese, Santo Pizzi, Manuela Valente, Natale Viola, Rosa Bonanno, Marco Fazio, Daniela Monti, Sandro Minutoli, Samuel Alessandro Urbino, Davide Puleo, Giosuè Orlando, Eugenio Sebenico, Marzia Agliolo Quartarolo, Carmelo Prospero, Giuseppa Paratore, Natale Paratore, Antonina Assenzio, Melania Gallo.

