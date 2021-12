Messina, i concerti di Achille Lauro, Frassica-Consoli: prima no, poi sì... Ecco perché

Colpi di scena su colpi di scena. Il programma del Natale a Messina suona come una fisarmonica per quel che riguarda i grandi eventi. L’ultimo annuncio del sindaco De Luca riguarda il via libera alle esibizioni del 30 e del 31 dicembre. Questo dopo che sabato era stato costretto ad annunciare il forfeit dei cantanti che erano stati inseriti nel programma ufficiale.

I contratti sono stati firmati ma prima di essere certi che possano esibirsi occorrerà attendere le decisioni del Governo a proposito delle sempre più probabili restrizioni per il prossimo Capodanno e dintorni. Achille Lauro, uno degli artisti più amati del momento nel panorama musicale italiano, è previsto che sia a Messina giovedì 30 dicembre alle 21. Il Capodanno in piazza sarà invece con Carmen Consoli e Nino Frassica che si esibirà con il gruppo messinese dei “I Los Plaggers Band”. È molto più difficile che invece venga confermato anche lo show di Colapesce e Dimartino previsto per il 2 gennaio. Ma non mancano le alternative che i promoter continuano a proporre a Palazzo Zanca: Clementino, Elettra Lamborghini e Le Vibrazioni.

Ma cosa è cambiato da sabato a ieri perché si arrivasse al cambio di rotta? La trattativa con questi big si era arenata di fronte all’evenienza che lo show venisse bloccato per motivi terzi (eventi meteo o legati all’ordine pubblico). Il Comune chiedeva che l’impegno economico venisse bloccato, i promoter chiedevano che venisse applicato, in ogni caso, il saldo. A distanza di 48 ore da quella rottura è tornato il sereno con, come dicono il sindaco De Luca e l’assessore Francesco Gallo, che ha seguito passo passo la vicenda, la posizione del Comune che ha preso il sopravvento. Invece, in caso di annullamento per motivi legati a disposizioni Covid, il concerto verrebbe spostato ad una data compresa nei successivi 9 mesi.

