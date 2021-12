Sono tre le vittime registrate oggi a Messina a causa del Covid. Una al Policlinico e si tratta di un uomo di 61 anni di Mazzarrà S. Andrea, deceduto ieri e non vaccinato, e due donne al Papardo, una di 70 anni e una di 78, decedute oggi.

I ricoveri sono 95 in totale e così suddivisi: 55 al Policlinico (di cui 12 in rianimazione), 27 al Papardo (5 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte e 7 a Barcellona.

