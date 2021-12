Sanità a Lipari, lettera del comitato "L'ospedale non si tocca" alle istituzioni nazionali

Non si ferma l’impegno del comitato “L’ospedale di Lipari non si tocca”. Dopo la raccolta di circa 3.200 firme, a corredo di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Barcellona e l’incontro con il sottosegretario alla salute Andrea Costa sulla situazione sanitaria alle Eolie, una lettera è stata inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del consiglio Mario Draghi, ai ministri e ai presidenti di Camera e Senato.

Ha per oggetto “Interruzione di pubblico servizio. Appello per la difesa dell’ospedale di Lipari e per il diritto alla salute dei cittadini delle Eolie”.

“Ci appelliamo – è scritto - ad un vostro intervento urgente, perché possano essere ripristinate nelle Eolie le condizioni di sicurezza e che ci venga restituita l’assistenza sanitaria pubblica: vogliamo tornare a nascere e a curarci nelle nostre isole”.

