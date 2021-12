Nuova via Don Blasco a Messina, si rimuove la cesura della zona ex Rifotras

Palazzo Zanca accelera sul cantiere della nuova via Don Blasco. Scade domani l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dall’Area tecnica del Comune riguardante il “Piano di dismissione per il ripristino e la bonifica ambientale del sito ex centro di rottamazione Rifotras. Spostamento mezzi ed attrezzature, demolizione strutture, e successivo smaltimento e recupero di rifiuti e veicoli”. Uno step successivo alla pronuncia del Cga che ha riconosciuto l’interesse pubblico del programma di riqualificazione dell’Amministrazione, dopo il ricorso dell’azienda che insiste su un’area di cesura ai lavori. L’importo a base di gara è di complessivi 211.309,06 euro, secondo il criterio del prezzo più vantaggioso. Nella determina firmata dal dirigente Antonio Amato, si ricorda la cronologia dei fatti che riguardano questa porzione di territorio. Innanzitutto, che è in corso l’appalto dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l’approdo Fs per via Don Blasco, finanziato dalla Regione con 27 milioni di euro.

