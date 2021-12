Messina, Daniele Lo Presti nuovo comandante della Polizia metropolitana

Daniele Lo Presti è il nuovo Comandante della Polizia Metropolitana di Messina. Il vicecomandante della Polizia locale di Taormina è stato nominato oggi con apposita determina dirigenziale al vertice del Corpo di PM di Palazzo dei Leoni con incarico per 12 mesi a decorrere dal 27 dicembre prossimo sino al 26/12/2022. Lo Presti lascia il Comune di Taormina con l'istituto del comando (rimanendo comunque in forza all'ente taorminese) e sarà in servizio a Messina già da lunedì prossimo.

Il commissario Lo Presti prende il posto di Antonino Triolo, sospeso nei giorni scorsi dall'incarico dopo l'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal Gip ed eseguita dai Carabinieri. Lo Presti, dopo essere arrivato a Taormina alla fine del 2017 dal Comando di Polizia municipale di Milano, ha poi ricoperto dall'autunno del 2019 alla primavera 2020 l'incarico di responsabile operativo della Sezione Motociclisti della Polizia municipale di Messina. Poi il ritorno a Taormina e adesso Lo Presti va alla guida della Polizia Metropolitana di Messina.

