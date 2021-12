Barcellona, sequestrati 23 kg di botti di Capodanno. Denunciato un 19enne

Materiale fabbricato artigianalmente e particolarmente pericoloso. È quanto emerso dall’analisi del materiale pirotecnico sequestrato a carico di un diciannovenne dai poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto. Ventitré chilogrammi di cosiddetti botti di Capodanno, detenuti senza autorizzazione alcuna e pronti ad essere smerciati nei prossimi giorni, sono stati rinvenuti all’interno di un container ed immediatamente sequestrati.

Il sequestro è stato successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha disposto la distruzione del materiale esplodente attualmente detenuto presso idonea ditta titolare di autorizzazione di P.S. per fabbricazione e deposito di esplosivi. I poliziotti hanno pertanto proceduto alla denuncia in stato di libertà del diciannovenne per detenzione illegale di materiale esplodente. A seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina, è stato emesso dal Questore avviso orale nei confronti del denunciato.

