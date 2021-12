Perdite alla condotta dell'acquedotto Fiumefreddo, disagi domani a Messina

L'Amam ha reso noto che sono state riscontrate due perdite importanti lungo il percorso della grossa tubazione adduttrice che alimenta la rete cittadina dell'acquedotto Fiumefreddo. Per questo motivo lunedì 20 dicembre 2021 sono indispensabili interventi urgenti sulla condotta. I tecnici interverranno lunedì prossimo simultaneamente. Per poter lavorare in sicurezza, potrebbe rendersi necessario interrompere temporaneamente il flusso di acqua da Torrerossa verso Messina e l'erogazione nelle zone del Centro città e nei villaggi collinari e marinari della zona Nord potrebbe subire riduzioni. Appena riscontrata l'entità del guasto, Amam fornirà ogni aggiornamento puntuale. Possibili variazioni di orari nella distribuzione idrica anche nelle successive giornate di martedì e mercoledì. Al numero fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297, gli utenti potranno sempre segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza

© Riproduzione riservata