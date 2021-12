Limina, appicca un incendio vicino ad una cabina elettrica, fermato

I carabinieri di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo della provincia di Messina, per tentato incendio. Durante un servizio di perlustrazione, i carabinieri di Limina, transitando lungo la Strada Provinciale 12 in direzione del centro abitato di Limina all’altezza della località Durbi, hanno notato un principio d’incendio sul ciglio della strada che a causa del forte vento si stava per propagare rapidamente, rischiando di coinvolgere anche una cabina dell’energia elettrica posta ad alcune decine di metri di distanza.

Durante le operazioni di spegnimento, a pochi metri dal luogo dal quale si stava propagando l’incendio, i militari dell’Arma hanno notato un uomo che alla loro vista assumeva un atteggiamento nervoso. Pertanto, insospettiti dall’atteggiamento assunto dall’uomo, lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, sulla sua persona, un accendino perfettamente funzionante, verosimilmente utilizzato per appiccare il fuoco.

L’uomo dinanzi all’evidenza dei fatti ha confermato l’addebito e, pertanto, è stato arrestato, in flagranza di reato, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato dai carabinieri, ravvisando nei confronti dell’arrestato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato incendio, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

