Taormina, Priolo è il nuovo direttore generale dell'azienda

L'Azienda servizi municipalizzata ha ultimato ieri la predisposizione degli atti finalizzati alla nomina del nuovo direttore generale dell'azienda. Nella giornata di venerdì 17 dicembre è stata eseguita, infatti, la presa d'atto con il relativo verbale di verifica dei titoli per il funzionario indicato dal Cda di Asm per la nomina a nuovo dg, l'ing. Nunzio Priolo. La verifica dei titoli non ha rilevato fattori ostativi alla nomina dell'attuale funzionario del Parco Fluviale dell'Alcantara, per la cui nomina alla guida della municipalizzata a breve si pronuncerà in via definitiva il Consiglio comunale di Taormina.

Il 14 dicembre scorso il Parco Fluviale dell'Alcantara ha trasmesso la propria certificazione sul dirigente che da oltre cinque anni è in servizio al Parco in qualità di dirigente dell'Area Tecnica e della Vigilanza dell'ente naturalistico. E' stata prodotta, inoltre, copia del conferimento del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione Trasporti e del certificato di abilitazione professionale. Esaminati gli atti e la loro validità si è ritenuto di trasmetterli al Consiglio di Amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Nelle prossime settimane il Consiglio comunale delibererà la nomina del direttore generale, che sarà incaricato con un contratto di quattro anni e avrà il ruolo di responsabile legale dell'Azienda municipalizzata. Già entro il mese di gennaio potrebbe così insediarsi il nuovo direttore generale dell'azienda, mentre in questo momento rimane in carica il facente funzioni, il Comandante Agostino Pappalardo.

