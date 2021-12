Morte sospetta all'ospedale di Taormina, a giudizio cinque medici

Ci sarà un processo sulla morte di Domenico Maimone, il cittadino di Casalvecchio Siculo deceduto nel 2018 all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina dopo un intervento chirurgico. Il giudice dell’udienza preliminare Fabio Pagana ha infatti rinviato a giudizio cinque medici per accertare in dibattimento se via siano state responsabilità per la morte del 73enne, residente nella frazione casalvetina di Misitano. I sanitari sono accusati del reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario “perché in cooperazione tra loro - recita il capo di imputazione - cagionavano per colpa consistita in imprudenza la morte di Maimone Domenico”. Il processo si aprirà il 15 aprile davanti la Seconda Sezione penale monocratica del Tribunale di Messina.

