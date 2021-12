Messina, oggi canta Bennato. In piazza Duomo solo se vaccinati

E oggi il primo concerto accenderà la musica a piazza Duomo, la location dei “main event” del cartellone della Messina natalizia. Ieri gli ultimi preparativi per la costruzione di un grandissimo palco da oltre 20 metri sul quale salirà , oggi alle 21, Edoardo Bennato. Sarà anche il primo vero test sulla sicurezza nell’area a fronte di una serie di restrizioni che saranno introdotte a partire dalle 19 di oggi. Le diverse riunioni degli organi deputati alla gestione di eventi pubblici come quelli dei concerti che abbiano un richiamo di questa portata, si sono concluse in Questura ieri sera con il varo di tutti i piani necessari a garantire lo svolgimento del concerto senza pericoli derivanti dalla concentrazione di persone in piazza e dai timori derivanti dalla pandemia.

Per questa ragione oggi dalle 19 l’area vasta di piazza Duomo sarà di fatto “consegnata” all’evento. Due ore prima del primo accordo di Edoardo Bennato, saranno chiusi i varchi d’accesso alla piazza. All’interno di un ampio quadrilatero che è già area pedonale non sarà possibile entrare a piedi se non si è in possesso del super Green pass, cioè quello rilasciato con la doppia, o tripla vaccinazione. Questo varrà non solo per chi vorrà ascoltare gratuitamente il rocker napoletano ma anche per raggiungere i tanti locali che si trovano in quell’area.

