Messina, Capoluongo: massima vigilanza: “I cittadini devono collaborare”

«Non sono un proibizionista in maniera apodittica. Siamo in un momento di grande attenzione, non devo esserlo io a dirlo, ma lo affermano il Governo e tutti gli esperti. Bisogna salvaguardare innanzitutto la salute delle persone». La premessa è obbligata e il questore di Messina, Gaetano Capoluongo, conosce bene la domanda alla quale bisogna dare risposta: come si comporteranno la Questura e le forze dell’ordine davanti ai tanti eventi programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del “Natale della Rinascita”? Un caso, quello messinese, assurto agli onori della cronaca nazionale. Il sindaco De Luca è stato perentorio: «Io non cancello alcun evento, molto più sicuri sono gli spettacoli in piazza che non feste e festini nelle case e nelle ville private».

