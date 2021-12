Funivia di Taormina verso la chiusura per manutenzione dell'impianto

Dopo la riapertura per il periodo Natalizio, avvenuta l'8 dicembre scorso, alla funivia di Taormina già si va verso una nuova chiusura ad inizio 2022 e si programma la prossima fase di interventi di manutenzione dell'impianto che avverranno nella stagione invernale. L'Azienda Servizi Municipalizzati ha avviato nelle scorse ore la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di manutenzione ed esami della funivia Taormina/Mazzarò nell'ambito di un iter da 108 mila euro. La funivia era stata chiusa il 9 novembre scorso ed è rimasta indisponibile al pubblico per un mese e in quelle settimane sono stati effettuate le prime opere di manutenzione che si concretizzano ogni anno nel periodo di bassa stagione. Pochi giorni fa c'è stata la ripartenza per garantire all'utenza di usufruire del servizio in occasione delle festività di Natale, Capodanno e sino poi alla Befana. Non appena sarà trascorso anche questo periodo, a quel punto si procederà con una nuova chiusura dell'impianto per sottoporlo ai primi test e quindi alla tranche più importante e dettagliata di interventi, che avranno luogo per diverse settimane. La funivia tornerà disponibile in vista poi dell'inizio della stagione turistica, che dovrebbe scattare in occasione della Santa Pasqua. Nel frattempo si espleterà la gara d'appalto per i lavori il 31 gennaio. Le manutenzioni programmate vedono sempre una prima fase di interventi a novembre e così è stato pure stavolta. Viene eseguito l’ingrassaggio di tutti gli organi rotanti: rulli, perni di rulliere. Si eseguiranno ora le operazioni volte ad assicurare la durata dei pezzi dell’impianto. La revisione generale della funivia di Taormina avverrà nel 2023.

