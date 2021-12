Il Covid concede una tregua a Messina per quanto riguarda i decessi: oggi nessuna vittima in città, mentre aumentano i ricoveri, 9 in più rispetto a ieri, di cui 4 in rianimazione.

In totale sono 98 le persone ricoverate e così suddivise: 52 al Policlinico (di cui 11 in rianimazione), 30 al Papardo (3 in rianimazione), 6 all’Irccs Piemonte e 10 a Barcellona.

© Riproduzione riservata