Barcellona P.G.: sospese le attività didattiche dal 20 al 22 dicembre

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò, ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l’infanzia e degli asili nido, pubblici e privati, da lunedì 20 a mercoledì 22. Si tratta di ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione all’aumento dei casi nella città del Longano.

Il primo cittadino, in accordo con i dirigenti scolastici degli istituti interessati e valutata l’esigenza in via precauzionale e transitoria, ha comunicato la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, ma è comunque possibile svolgere attività se sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Inoltre, il sindaco Calabrò, in seguito allo stop delle lezioni, ha anche richiesto l’avvio di una campagna vaccinale dedicata alla popolazione studentesca interessata dal provvedimento.

