Temporaneamente chiusa di notte la stazione di servizio Tindari Nord sulla A20

Si trova al momento non operativa nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 della sera e le ore 06.00 del mattino la stazione di servizio Tindari Nord, presente sull’autostrada A20 Messina-Palermo (in direzione Palermo). La chiusura è stata appena comunicata dalla società che ne gestisce gli impianti. Autostrade Siciliane, pur non essendo responsabile del disservizio, si scusa con i viaggiatori in transito e fa sapere che continuerà a monitorare la vicenda, fornendo tempestivamente ogni comunicazione utile all’utenza.

