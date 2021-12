Taormina, muore a 104 anni nonna Pancrazia. Aveva ricevuto un attestato dal Papa

È morta all'età di 104 anni nonna Pancrazia Emmi. La signora Pancrazia era diventata un simbolo di longevità per la Città di Taormina e per la Sicilia. Ad agosto aveva brindato ad un altro compleanno insieme ai familiari ma nelle scorse ore si è dovuta arrendere. Quattro anni fa, quando aveva compiuto 100 anni, il compianto padre Salvatore Cingari (nipote di nonna Pancrazia) le aveva allora consegnato una pergamena speciale inviata da Papa Francesco. Nata il 21 agosto 1917, Pancrazia Emmi è stata per tanti anni impegnata, in prima persona, con una storica attività di famiglia nel turismo, alla guida di "Pensione Diana", e ha accolto tanti turisti soprattutto negli anni d'oro della città. Ha resistito in questi due anni alla pandemia da Covid con la stessa tenacia con cui aveva superato altri periodi storici difficili, ormai lontani, in cui c'erano state altre epidemie come la Spagnola e poi gli anni drammatici della Seconda Guerra Mondiale. La Perla dello Ionio perde una donna che era stimata dalla comunità (stamattina i suoi funerali in Cattedrale) e che aveva portato avanti con la forza dei suoi valori la famiglia e una delle prime attività ricettive del turismo in città. La "nonna" della Città di Taormina adesso se ne va ma non verrà dimenticata.

© Riproduzione riservata