Taormina, il Comune insiste per l’utilizzo ad uso collettivo del complesso "Le Rocce"

La decisione definitiva della Città metropolitana al momento non c'è ancora e il Comune di Taormina vuole dire la sua sul destino dell'ex villaggio turistico “Le Rocce”.

Al Palazzo dei Giurati si valuta, infatti, l'opportunità di trattare l'argomento in consiglio comunale con la volontà trasversale, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, di ribadire attraverso un ordine del giorno ad hoc la richiesta di un utilizzo ad "uso collettivo" per il bene che è di proprietà dell'ex Provincia regionale ma si trova nel territorio di Taormina e rappresenta un "gioiello" della zona a mare, sin qui rimasto in abbandono da tanti anni a questa parte.

Il Comune di Taormina, in particolare, preferirebbe che “Le Rocce” possa essere recuperato con una destinazione aperta a tutti ed il sindaco Mario Bolognari ritiene che l'ex villaggio turistico debba rappresentare un punto di riferimento per l'offerta culturale e sociale nella zona a mare della città. Lo stesso Bolognari ha già espresso, nell'àmbito della commissione consultiva di cui fa parte, le proprie perplessità sulla possibilità che il bene possa essere dismesso per poi essere destinato alla realizzazione di un complesso alberghiero. Una posizione, in sostanza, condivisa anche dalla Soprintendente Mariella Vinci, che auspica una tutela ambientale e paesaggistica del bene.

