Santo Stefano di Camastra, stop ai contributi a fondo perduto: errori e disguidi causano ritardi

Neppure per le prossime festività le piccole e microimprese di Santo Stefano di Camastra potranno godere dei contributi a fondo perduto previsti per contenere l'impatto dell'epidemia da covid-19, nonostante l'esame delle istanze sia avvenuto il 14 settembre scorso.

Un primo motivo del ritardo è da attribuire a 5 istanze che, per un disguido tecnico al protocollo, non erano rientrate nel finanziamento di 70.836 euro destinati per il 2020 e già spalmati su tutte le ditte aventi diritto. L'importo dovuto alle 5 ditte esaminate in un secondo momento, pari a 5.495,68 euro, è stato preso dal bilancio comunale. Altro motivo è attribuito alla successiva fase di accertamento della posizione eventualmente debitoria degli aventi diritto al contributo, su cui verrà applicato il sistema della compensazione erogando l'importo assegnato dopo averlo decurtato da eventuali debiti per tributi non pagati ai vari enti.

