Pnrr a Messina, pioggia di milioni per le scuole della provincia

Ma il tesoro del piano nazionale di ripresa e resilienza a “ disposizione” della Città Metropolitana non termina con i 132 milioni dei fondi per la ristrutturazione di aree ed edifici dell’intera provincia in ottica sociale. Un altro capitolo significativo è quello legato alle scuole. A valere sui fondi del Pnrr finiscono i fondi che già erano stati assegnati alla ex provincia e che sono stati riprogrammati nel nuovo maxi contenitore.

Si tratta di una ventina di milioni di euro che serviranno per completare gli interventi sulla vulnerabilità sismica di quattro scuole, tre della città e una della provincia.

Otto milioni e 800mila euro sono stati destinati all’adeguamento sismico dello scientifico Archimede, una struttura che risale al 1920 che da parecchi anni ha una situazione molto critica. Altri 11 milioni di euro serviranno per Seguenza, Maurolico e il liceo classico di Patti.

In queste scuole interventi di adeguamento sismico, messe in sicurezza e revisione dell’impiantistica. Poi ci sono i nuovi avvisi destinati ai comuni e alla Città metropolitana per gli edifici scolastici nel senso più ampio del termine.

