Natale e Capodanno a Messina, De Luca: "Gli eventi in piazza sono i più sicuri"

Il quotidiano “Repubblica” gli ha dedicato un titolo: «Il folle Natale di Messina. De Luca: in piazza senza divieti». Il presidente della Regione Nello Musumeci starebbe valutando l’ipotesi di provvedimenti volti a impedire lo svolgimento di grandi eventi, tra Natale e Capodanno, in tutte le principali località della Sicilia. Ma l’Amministrazione comunale non cambia di una virgola, almeno per il momento, il programma del “Natale della Rinascita”.

E conferma, tra i 250 eventi previsti in tutti i quartieri e villaggi, anche gli otto concerti che dovrebbero svolgersi in piazza Duomo, con Edoardo Bennato a far da apripista domani sera e altri nomi importanti della canzone italiana a seguire, come Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, i Tinturia, Achille Lauro (la sera del 30), Carmen Consoli (con Nino Frassica) a festeggiare il Capodanno, Colapesce e Dimartino a inaugurare il 2022.

Gli attacchi politici non mancano, come quelli sferrati dagli esponenti del Pd. «Ovviamente Messina fa sempre storia a sé – commenta la consigliera comunale Antonella Russo – e fa parlare a livello nazionale, perché le pensate che abbiamo noi non ce le ha nessuno, ovviamente… Il post del sindaco De Luca, spiega i motivi per i quali il programma delle manifestazioni natalizie rimane tale e quale nonostante una risalita estremamente preoccupante dei contagi in città (questa settimana il 30% in più della precedente…).

