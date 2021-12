Lipari, il sottosegretario Costa si impegna con le Eolie: "Potenzieremo la sanità"

L’importanza della vaccinazione anche tra i bambini e la necessità di potenziare in tempi rapidissimi i servizi sanitari alle isole Eolie specie in questo delicato frangente caratterizzato da una pandemia che non accenna a placarsi. E’ quanto emerso nell’incontro che il Rotary di Lipari ha promosso in occasione della recente visita sull’arcipelago del sottosegretario Andrea Costa.

Un incontro molto partecipato quello coordinato dal presidente del club service eoliano, Mariano Bruno e aperto dall’avvocato Francesco Malfitano. Bruno ha fatto quindi il punto della situazione sulla situazione Covid nelle Eolie e delle criticità della sanità sull’isola, da tempo in sofferenza per carenza di personale. Quindi l’importanza della vaccinazione pediatrica suffragata anche da un parere del professore Stefano Guandalini, laureato a Messina e docente di Gastroenterologia pediatrica dell’Università di Chicago.

A seguire il sindaco dottor Giorgianni , ha raccontato il suo impegno nei confronti della Sanità Eoliana che già da tempo lo coinvolge anche per accordi presi con la Regione Siciliana, mentre la dottoressa Patrizia Girone, già responsabile della Unità di Pediatria, sottolineato come la pandemia abbia messo in evidenza l’impoverimento sanitario determinato dai precedenti governi. E i territori hanno subito gravi conseguenze, specie quelli caratterizzati da insularità come le Eolie. Da qui la necessità di una correzione di rotta. Impegno che il sottosegretario Costa ha assunto.

© Riproduzione riservata